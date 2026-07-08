Castelnuovo di Garfagnana piange la scomparsa di Laura Rossi, conosciuta come la storica maestra di Villa Graziani. Per molti anni ha insegnato nella scuola materna di via Azzi, diventando una figura amata e riconosciuta nel paese. La sua presenza ha segnato diverse generazioni di bambini, lasciando un ricordo indelebile tra gli abitanti. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di lutto.

Castelnuovo di Garfagnana piange la sua "maestra", Laura Rossi (nella foto), conosciuta da tutti come la storica maestra Laura di Villa Graziani, la sede per tanti anni, in via Azzi, della scuola materna del capoluogo garfagnino. Il funerale avrà luogo oggi, alle 16,30, in Duomo a Castelnuovo. Laura Rossi, vedova di Sergio Cassettari, aveva 86 anni, ma fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso si è spesa fino all’ultimo nel volontariato scolastico a seguire gli studenti disabili dalle elementari alle superiori. Lascia nel dolore il fratello, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. La salma, fino a poco prima del funerale, si trova esposta presso l’obitorio del "Santa Croce" di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Laura Rossi la storica maestra di Castelnuovo

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