San Secondo dice addio alla sua maestra storica | Maria Cesira aveva 101 anni

A San Secondo si è spento oggi Maria Cesira Coletti, che aveva raggiunto i 101 anni. Conosciuta come una delle insegnanti più longeve del paese, ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento nella scuola elementare locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorda la sua lunga carriera e il rapporto con generazioni di studenti.

Si è spenta oggi all’età di 101 anni, Maria Cesira Coletti, storica “maestra” elementare di San Secondo.Nata a Fabbrecce, il 3 marzo 1925, è sempre vissuta nella frazione fino al momento in cui non potendo più provvedere a se stessa e non avendo figli, decise insieme ai suoi nipoti di recarsi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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