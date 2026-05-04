È deceduta la maestra che per molti anni ha insegnato nel borgo di Sasso d’Ombrone, lasciando un ricordo indelebile tra le generazioni di studenti. Dopo il pensionamento, ha continuato a essere presente nel paese, dedicandosi al servizio pubblico e supportando diverse iniziative locali. I figli della donna, coinvolti in attività pubbliche, hanno mantenuto vivo il suo impegno nel contribuire alla comunità.

? Cosa scoprirai Chi sono i figli della scomparsa impegnati nel servizio pubblico?. Come ha trasformato il suo ruolo sociale dopo il pensionamento?. Quali borghi ha contribuito a istruire durante la sua carriera?. Perché la sua figura segna la fine di un'epoca storica?.? In Breve Decesso avvenuto il 3 maggio 2026 all'età di 91 anni. Figli Giovanni e Carlo Alessandri impegnati nel servizio pubblico locale. Esequie religiose il 4 maggio alle ore 15 a Sasso d’Ombrone. Carriera iniziata a metà anni '50 tra Poggi del Sasso e Montecucco. Sasso d’Ombrone piange la scomparsa di Carla Bottai, avvenuta ieri 3 maggio 2026 nella sua abitazione a 91 anni. L’ultima storica insegnante del borgo ha lasciato un vuoto immenso tra le generazioni cresciute sotto la sua guida educativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sasso d’Ombrone: addio alla storica maestra che ha istruito il borgo

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Si parla di: Addio alla maestra Carla, ultima insegnante di Sasso d’Ombrone e memoria storica del paese; Addio alla Maestra Carla: Sasso d’Ombrone perde la sua insegnante simbolo.