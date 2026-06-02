Magliana addio allo skate park più degradato di Roma | Non lo ricostruiremo

Notizia in breve

Il municipio di Roma ha annunciato che lo skate park situato nella zona della Magliana sarà smantellato e non sarà ricostruito. Si tratta di uno dei parchi più degradati della città, frequentato da appassionati di sport rotellistici. A differenza di altri quartieri come Ostia e Colle Oppio, dove sono stati realizzati spazi dedicati allo skate e ospitati eventi internazionali, questa struttura sarà definitivamente chiusa. La decisione è stata comunicata senza indicare tempi o modalità di intervento.