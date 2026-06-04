Lo skate park di San Giovanni Teatino è pronto grande festa dello sport per l' inaugurazione
Lo skate park di San Giovanni Teatino nel parco comunale di via Ciafarda è stato completato e sarà consegnato alla comunità. È stata organizzata una grande festa dello sport per l’inaugurazione. La struttura è stata realizzata nel parco comunale e sarà aperta al pubblico. La consegna è prevista a breve.
Lo skate park di San Giovanni Teatino, realizzato nel parco comunale di via Ciafarda, è pronto per essere consegnato alla comunità. L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 6 giugno, alle ore 18, con un evento aperto ai cittadini, organizzato per valorizzare uno spazio moderno, inclusivo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
SKATEPARK SAMBUCETO
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