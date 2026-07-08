Il Rione San Francesco ha organizzato la distribuzione di acqua a domicilio per gli anziani, in risposta alle alte temperature di questi giorni. L'iniziativa mira a garantire l'accesso all'acqua potabile alle persone più fragili, evitando loro di uscire di casa. La consegna viene effettuata direttamente alle residenze degli anziani, senza che debbano spostarsi. L'operazione coinvolge volontari del quartiere, che si sono mobilitati per assistere le persone più vulnerabili durante le ondate di caldo.

Dal Rione San Francesco arriva un bell’esempio di come si fa comunità. In considerazione delle altissime temperature di questi giorni, i rionali fulvoblu, che proprio sabato hanno festeggiato il 44esimo compleanno, hanno attivato un servizio di consegna a domicilio di acqua minerale, dedicato ai residenti over 60 nelle vie limitrofe alla sede di piazza San Francesco, via della Torre, via dei Boboli, via Nieri, via Dioniso Anzilotti e via Bellini. Il servizio è partito nei giorni scorsi, e rimarrà attivo per tutti i mesi di luglio e agosto; per richiedere la consegna delle bottiglie, è necessario chiamare Riccardo Bini o Emanuel Renda, ai numeri 380. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua a domicilio agli anziani. Ci pensa il Rione San Francesco

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