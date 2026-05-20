’Io non ci casco’ al museo Spal | Truffe agli anziani ecco i raggiri

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, le forze dell'ordine di Ferrara hanno organizzato un incontro al museo Spal per parlare di truffe rivolte agli anziani. Durante l’evento sono stati illustrati vari raggiri compiuti da persone che approfittano della fiducia degli anziani per sottrarre denaro o beni. La Questura ha sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali di questi comportamenti e ha distribuito materiale informativo. L’iniziativa si è svolta in un’ottica di tutela e prevenzione nei confronti di chi rischia di cadere vittima di queste truffe.

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Nel corso della mattinata dell’altro giorno, la Questura di Ferrara ha promosso un importante momento di sensibilizzazione e vicinanza ai cittadini, focalizzato sulla tutela delle fasce della popolazione più esposte ai reati di natura predatoria. L’incontro, dal titolo significativo “Io non ci casco”, si è tenuto presso la Sede Coordinamento del Museo Spal a Ferrara, sita in via Ortigara n. 25. In questa cornice, il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, Commissario Capo Giuseppe Davide Farina, ha preso la parola in qualità di relatore davanti ai membri dell’Associazione “50 & +”. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore di Ferrara, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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