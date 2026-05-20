’Io non ci casco’ al museo Spal | Truffe agli anziani ecco i raggiri

Nella mattinata di ieri, le forze dell'ordine di Ferrara hanno organizzato un incontro al museo Spal per parlare di truffe rivolte agli anziani. Durante l’evento sono stati illustrati vari raggiri compiuti da persone che approfittano della fiducia degli anziani per sottrarre denaro o beni. La Questura ha sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali di questi comportamenti e ha distribuito materiale informativo. L’iniziativa si è svolta in un’ottica di tutela e prevenzione nei confronti di chi rischia di cadere vittima di queste truffe.

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