Contrasto alle truffe ma anche socializzazione e supporto psicologico | così Latina pensa agli anziani
A Latina è partito il progetto “Insieme siamo più forti, la filosofia dell’ubuntu per contrastare l’isolamento”. L’iniziativa mira a prevenire truffe e a offrire socializzazione e supporto psicologico agli anziani. Viene promosso attraverso incontri e attività dedicate, con l’obiettivo di favorire il contatto tra persone e ridurre il senso di solitudine. L’intervento si rivolge a chi vive da solo e intende rafforzare la rete di supporto tra gli anziani.
Parte a Latina il progetto “Insieme siamo più forti, la filosofia dell’ubuntu per contrastare l’isolamento”. Con una delibera di giunta, approvata su indirizzo dell’assessore ai Servizi sociali Maurizio Galardo è stato formalizzato il vincolo delle risorse provenienti dal Fondo unico Giustizia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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