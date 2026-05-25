Durante la Settimana nazionale sulla sclerosi multipla, un rappresentante dell'associazione ha sottolineato che le persone con questa malattia sono protagoniste della propria vita, non definibili solo dalla condizione. La settimana mira a promuovere la ricerca e a sensibilizzare sui diritti, sulla vita quotidiana e sulle sfide delle persone con sclerosi multipla, che continuano a lavorare, formarsi e coltivare sogni nonostante la malattia.

“La Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm), quindi, è fondamentale per fare ricerca, per parlare di diritti, di malattia e di vita quotidiana, perché le persone con sclerosi multipla (Sm) hanno una vita, una famiglia, un lavoro, degli scopi da raggiungere e dei sogni. E’ molto importante, per noi che abbiamo la sclerosi multipla (Sm), non mettere al centro della nostra vita la malattia. Siamo i protagonisti della nostra vita e non è la malattia che lo deve essere”. Sono le parole di Antonella Ferrari, madrina nazionale Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, nel corso della Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), noi protagonisti della nostra vita, non la malattia

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