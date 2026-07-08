Durante un controllo notturno, i Carabinieri di Acireale hanno fermato un 20enne alla guida di un’auto. Sottoposto ai test, è risultato positivo all’uso di droga. L’automobilista è stato denunciato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo nella notte. Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato durante la notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Acireale hanno fermato un 20enne alla guida di un’utilitaria per un accertamento di routine. Durante le operazioni di identificazione, il giovane avrebbe assunto un atteggiamento ostile, spintonando i militari e rifiutandosi di collaborare, ostacolando così le attività di controllo. La perquisizione e il ritrovamento della droga. Successivamente, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale, nel corso della quale il ragazzo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, fermato dai Carabinieri mentre guida sotto l’effetto di droga: denunciato un 20enne

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