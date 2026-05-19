Isola d' Elba controlli dei carabinieri nelle strade della movida | quattro denunce per guida sotto l' effetto di droga
Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, i carabinieri dell’isola d’Elba hanno effettuato controlli nelle zone più frequentate durante la movida, tra Portoferraio, Capoliveri, Rio e Marciana Marina. Durante le verifiche, sono state identificate quattro persone che sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati svolti con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree più affollate dell’isola, che si preparano all’arrivo della stagione estiva.
I carabinieri elbani hanno effettuato una serie di controlli nel weekend del 16 e 17 maggio in alcune delle aree più frequentate del territorio isolano, da Portoferraio a Capoliveri, passando per Rio e Marciana Marina, località che con l’avvicinarsi della stagione estiva iniziano ad animarsi di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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