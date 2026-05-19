Isola d' Elba controlli dei carabinieri nelle strade della movida | quattro denunce per guida sotto l' effetto di droga

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, i carabinieri dell’isola d’Elba hanno effettuato controlli nelle zone più frequentate durante la movida, tra Portoferraio, Capoliveri, Rio e Marciana Marina. Durante le verifiche, sono state identificate quattro persone che sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati svolti con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree più affollate dell’isola, che si preparano all’arrivo della stagione estiva.

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