acf arezzo ingaggio per veronique brayda

Arezzo, 8 luglio 2026 – ACF Arezzo è lieta di annunciare l’ingaggio di Veronique Brayda, nuova calciatrice amaranto per la stagione sportiva in corso. Classe 1995, Brayda è cresciuta calcisticamente nella Nossese, per poi approdare al Brescia, dove ha completato il proprio percorso nel settore giovanile disputando il campionato Primavera. Con la formazione lombarda ha fatto il proprio esordio in Serie A nella stagione 2011, esperienza nel corso della quale ha conquistato anche una Coppa Italia. Nel prosieguo della sua carriera ha vestito le maglie di Mozzanica, Franciacorta e Cortefranca, prima di fare ritorno al Brescia nel 2018. Con la società lombarda ha poi disputato otto stagioni consecutive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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