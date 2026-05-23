Un anziano ha accusato un malore mentre faceva la spesa con la moglie in un supermercato a Bari. La polizia è intervenuta per prestare assistenza, insieme ad altri cittadini presenti. Nessuna persona è rimasta ferita o in grave difficoltà. I soccorritori hanno fornito supporto immediato, garantendo le cure necessarie all’anziano. La coppia è stata accompagnata in un luogo sicuro per ulteriori controlli.

Un episodio di solidarietà e collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e personale sanitario ha permesso di sostenere una coppia di anziani colta da un improvviso malore durante la spesa. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una donna al 112 NUE, che ha consentito di prestare soccorso e offrire assistenza concreta in un momento di grande difficoltà. L’intervento a Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella giornata del 21 maggio 2026, quando una donna ha contattato il numero di emergenza 112 NUE. La signora, che si trovava insieme al marito presso il supermercato MD di via Buttaro a Bari, ha raccontato che l’uomo era stato colto da un improvviso malore subito dopo aver terminato la spesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziano accusa un malore mentre fa la spesa insieme alla moglie a Bari, il lieto epilogo grazie alla Polizia

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