Il 60enne che il 3 novembre dell'anno scorso ha accoltellato una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti si trova davanti a un processo in tribunale di primo grado. L’uomo è imputato di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione, dopo aver ferito la vittima alla schiena mentre si recava al lavoro. Secondo i periti, l’imputato era lucido al momento dell’aggressione, e la contestazione principale riguarda proprio la presenza di una pianificazione dell’attacco.

di Anna Giorgi MILANO Vincenzo Lanni, il 60enne che, il 3 novembre dello scorso anno, accoltellò alla schiena, ferendola gravemente, una 43enne manager di Finlombarda, mentre stava andando al lavoro, in piazza Gae Aulenti affronterà il processo in Assise per tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione. Lanni era capace di intendere e volere, stando alla perizia, quando la mattina di novembre seguì e accoltellò una donna incontrata a caso sul suo cammino, una donna a lui "sconosciuta, scelta per caso", come era emerso anche da un video. Anzi, stabiliranno gli esperti, Lanni era lucido nel suo proposito: "Il mio obiettivo – aveva detto Lanni, difeso dall’avvocata Beatrice Lizzio – era colpire un dipendente Unicredit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellò una manager. L’agguato in Gae Aulenti. Per i periti era "lucido": contestata la premeditazione

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