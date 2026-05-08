A Milano, la piazza Gae Aulenti si è riempita di dolci e dediche in occasione della festa dei padri. Le persone hanno portato torte e scritte per ricordare i papà, creando un’atmosfera di calore e affetto. La catena di pasticcerie ha organizzato l’evento il giorno seguente alla ricorrenza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e celebrare i padri attraverso momenti di condivisione.

? Domande chiave Come può un dolce trasformare una piazza milanese in un luogo di memoria?. Perché Tre Marie ha scelto di celebrare i padri il giorno dopo?. Cosa lega la qualità delle materie prime alla gentilezza nelle piazze?. Come cambierà il rapporto tra brand e cittadini dopo questa esperienza?.? In Breve Distribuzione Frolle Tre Marie in piazza Gae Aulenti il giorno dopo la festa.. Installazione di ledwall a Milano per proiezioni di dediche personali dei cittadini.. Coinvolgimento di creator e influencer con box regalo per replicare il gesto del dono.. Domination urbane in varie città italiane per la giornata mondiale della gentilezza.. Tre Marie ha trasformato la piazza Gae Aulenti di Milano in un centro di condivisione offrendo Frolle ai cittadini per celebrare il legame con i propri padri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la piazza Gae Aulenti si anima con dolcezza e dediche ai padri

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