Il 3 novembre dello scorso anno, un uomo di 60 anni ha accoltellato una manager in piazza Gae Aulenti a Milano. A distanza di undici anni dalla prima aggressione e dopo dieci anni dalla condanna per due precedenti violenze, l’uomo si presenterà di fronte al giudice Vincenzo Lanni. È già stato condannato in passato per due aggressioni, e questa è la sua nuova comparizione in tribunale.

Undici anni dopo la prima aggressione e a dieci di distanza dalla successiva condanna, tornerà davanti al giudice Vincenzo Lanni, il sessantenne che il 3 novembre dello scorso anno ha accoltellato una manager in piazza Gae Aulenti a Milano. Le indagini si sono concluse e la procura milanese si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione. Una quindicina d’anni fa l’uomo, originario di Bergamo e che si era poi trasferito a Villa di Serio, era andato in crisi dopo avere perso il lavoro e le sue condizioni mentali erano andate degradandosi. Il 20 agosto 2015 aveva accoltellato due pensionati, prima davanti a un bar di Villa di Serio e poi nel parco Montecchio di Alzano, senza per fortuna provocare ferite mortali. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Accoltellò una manager a Milano: a giudizio il bergamasco già condannato per due aggressioni

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