Accoltellamento Milano il profilo WhatsApp di Lamin Saidilly

Lamin Saidilly, 22 anni, rimane in carcere dopo aver accoltellato un uomo a Milano sabato scorso. L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero. L’uomo, che ha sferrato circa 20 colpi, potrebbe ripetere azioni violente e rappresenta una minaccia. Il suo profilo WhatsApp è stato sequestrato nel corso delle indagini. La vicenda si è svolta in un quartiere della città, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Resta in carcere Lamin Saidilly: il gip accoglie la richiesta del pm e convalida l’arresto dell’aggressore che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Intanto, gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che il giovane aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4. Il gip Luigi Iannelli, nel... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Accoltellato senza motivo a Milano, nel telefono di Saidilly spunta un'immagine sospetta

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Accoltellamento a Milano, Lamin Saidilly è stato in carcere in InghilterraUn uomo accusato di accoltellamento a Milano aveva precedenti penali in Inghilterra, dove ha trascorso del tempo in carcere.

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Accoltellamento in spiaggia, 52enne sottoposto a fermo congiunto. Era scappato da Savona e si è costituito a Milano #ANSA x.com

Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio reddit

Accoltellamento a Milano, il 22enne alla polizia: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioInterrogato dal gip per l'accoltellamento commesso sabato mattina in zona San Siro, il 22enne di origini gambiane si avvale della facoltà di non rispondere. Intanto escono dettagli agghiaccianti sul m ... panorama.it

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