Accoltellamento a Milano Lamin Saidilly è stato in carcere in Inghilterra

Da imolaoggi.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo accusato di accoltellamento a Milano aveva precedenti penali in Inghilterra, dove ha trascorso del tempo in carcere. Dopo il rilascio, è tornato in Italia e ha lavorato per alcuni mesi come magazziniere in un’azienda alimentare di Conegliano Veneto. Gli investigatori stanno verificando il suo passato penale e le circostanze dell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’accoltellamento o sull’identità delle persone coinvolte.

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E’ stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l’avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. E’ la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilly, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane in via Capecelatro a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell’altro ieri. Il pm Elio... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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