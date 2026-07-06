Accoltellamento a Milano Lamin Saidilly è stato in carcere in Inghilterra

Un uomo accusato di accoltellamento a Milano aveva precedenti penali in Inghilterra, dove ha trascorso del tempo in carcere. Dopo il rilascio, è tornato in Italia e ha lavorato per alcuni mesi come magazziniere in un’azienda alimentare di Conegliano Veneto. Gli investigatori stanno verificando il suo passato penale e le circostanze dell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’accoltellamento o sull’identità delle persone coinvolte.

E’ stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l’avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. E’ la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilly, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane in via Capecelatro a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell’altro ieri. Il pm Elio... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Accoltellato a Milano, laggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio

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Milano, accoltellamento per strada: Lamin Saidilly era già stato in carcereLamin Saidilly, il 22enne coinvolto in un accoltellamento a Milano, era stato detenuto in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia.

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