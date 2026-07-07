Il gip di Milano ha confermato la custodia cautelare per Lamin Saidilly, il gambiano coinvolto nell’accoltellamento avvenuto in città. La decisione è arrivata su richiesta del pubblico ministero. Saidilly rimane quindi in carcere, mentre si attende l’esito delle indagini sulla vicenda. La polizia ha identificato l’uomo come sospettato di aver aggredito con un’arma da taglio un’altra persona, provocando ferite. La vicenda si svolge nel centro di Milano, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Resta in carcere Lamin Saidilly. Lo ha deciso il gip di Milano, Luigi Iannelli, che accolto la richiesta di custodia cautelare del pubblico ministero Elio Ramondini nei confronti del 22enne di Conegliano originario del Gambia, arrestato sabato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori dal bar 'La Giadà di via Alfonso Capecelatro a Milano. Assistito dall'avvocata Simona Brambilla, lunedì il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida in carcere a San Vittore. Saidilly è indagato per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e i futili motivi. Gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che Lamin Saidilly aveva sul telefonino: un guerriero islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Accoltellamento a Milano, il gambiano Lamin Saidilly resta in carcere

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Lamin Saidilly, autore dell'accoltellamento a Milano, era stato già arrestato e detenuto nel 2023 a Leeds, in Inghilterra, dove si era trasferito con la famiglia, con l'accusa di tentato omicidio a scopo di rapina. Rientrato in Italia a fine 2025, ha lavorato per alcuni x.com

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