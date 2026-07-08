Accerchiato e minacciato con un’ascia sotto gli occhi dei passanti

Nel primo pomeriggio di martedì a Ozzano, un uomo di 30 anni è stato circondato e minacciato con un’ascia durante un tentativo di rapina. I passanti presenti hanno assistito alla scena, che si è conclusa con l’intervento dei carabinieri.

Bologna, 8 luglio 2026 – È stato accerchiato e poi minacciato con un’ascia a fini di rapina: 30enne soccorso dai carabinieri. È accaduto a Ozzano, nel primo pomeriggio di martedì, sotto gli occhi attoniti dei passanti. Che hanno subito allertato i soccorsi, facendo arrivare subito sul posto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro e i colleghi della stazione di Ozzano. Accertamenti in corso per risalire all’identità degli autori del fatto. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaaggressione-parco-wdcqrkgb L’Arma ha ricostruito la vicenda: intorno alle 15.30, la vittima – trentenne italiano – è stato improvvisamente raggiunto e poi accerchiato da un gruppo numeroso di giovani, al malcapitato sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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