Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, si è verificata una rissa nel centro di Legnano, tra il parchetto di corso Italia e l’attraversamento pedonale di piazza Giuseppe Frua. Testimoni riferiscono di un uomo che, armato di coltello, ha preso a pugni un’altra persona davanti agli occhi di numerosi passanti. La scena si è svolta sotto gli sguardi di chi transitava nell’area.

Legnano (Milano) - Pomeriggio di violenza oggi, venerdì 8 maggio, nel cuore di Legnano, tra il parchetto di corso Italia e l’attraversamento pedonale di piazza Giuseppe Frua. Intorno alle 13.20 un uomo di 40 anni, che brandiva un coltello, è stato selvaggiamente aggredito e preso a pugni sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti, in una scena che ha seminato paura e tensione tra chi si trovava nella zona. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, si tratterebbe di un possibile regolamento di conti tra persone di origine magrebina. La violenza dell’aggressione ha immediatamente fatto scattare l’allarme: sul...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, rissa in pieno centro sotto gli occhi dei passanti. Un uomo con un coltello preso a pugni

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