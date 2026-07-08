Accademia Chigiana ’Divina gemma’ omaggio a Henze
A cento anni dalla nascita di Hans Werner Henze, il Chigiana International Festival ha presentato una prima mondiale dedicata al compositore tedesco. L’evento ha combinato musica, letteratura e teatro in una performance unica, coinvolgendo vari artisti. La serata ha avuto luogo nel teatro dell’accademia, con un pubblico numeroso che ha assistito alla creazione artistica in tempo reale. L’opera è stata eseguita in prima assoluta davanti a una platea di appassionati.
A cento anni dalla nascita di Hans Werner Henze, il Chigiana International Festival rende omaggio al grande compositore tedesco con una prima mondiale che intreccia musica, letteratura e teatro. Questa sera, alle 21.15, nel Cortile di Palazzo Chigi Saracini, debutta "Divina gemma, come dura pietra. Tempeste e passioni di due imperdonabili", nuova produzione dell’Accademia Chigiana firmata da Guido Barbieri. Lo spettacolo, definito una "costellazione drammaturgica", racconta il profondo legame artistico e umano tra Henze e la poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, uniti da un’intensa amicizia, da un fecondo sodalizio creativo e dall’amore per l’Italia, divenuta per entrambi una vera patria elettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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