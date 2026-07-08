Accademia Chigiana ’Divina gemma’ omaggio a Henze

Notizia in breve

A cento anni dalla nascita di Hans Werner Henze, il Chigiana International Festival ha presentato una prima mondiale dedicata al compositore tedesco. L’evento ha combinato musica, letteratura e teatro in una performance unica, coinvolgendo vari artisti. La serata ha avuto luogo nel teatro dell’accademia, con un pubblico numeroso che ha assistito alla creazione artistica in tempo reale. L’opera è stata eseguita in prima assoluta davanti a una platea di appassionati.