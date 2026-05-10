Ostia droga e armi in viale Vasco de Gama | arrestato un ventenne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Ostia durante un’operazione antidroga e armi lungo viale Vasco de Gama. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un'arma da fuoco, proseguendo le attività di controllo nel territorio. L’intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto al traffico illecito di sostanze e armi che si svolgono nel litorale romano.

Ostia, 10 maggio 2026 – L’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti sul litorale romano segna un nuovo punto a favore della legalità. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ostia hanno intercettato e fermato un giovane di 20 anni, sorpreso a gestire un piccolo ma pericoloso arsenale tra sostanze illecite e oggetti atti a offendere. L’operazione si è svolta nel quadrante di viale Vasco de Gama, una delle arterie centrali della cittadina lidense, dove l’attenzione dei militari è stata attirata dai movimenti sospetti del ragazzo. Il sequestro di cocaina, crack e del coltello a serramanico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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