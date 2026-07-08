Abusò delle figlie minorenni condannato a 11 anni | la moglie imputata morta durante il processo

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato condannato a 11 anni di carcere per abusi sessuali sulle sue figlie minorenni. La moglie, anch’essa imputata, è deceduta durante il processo.

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Un uomo è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver abusato sessualmente delle figlie minorenni. La mamma, imputata nel processo, è morta durante il procedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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NON DIFESE LE FIGLIE DA ABUSI, CONDANNATO A 11 ANNI

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