Abusò delle figlie minorenni condannato a 11 anni | la moglie imputata morta durante il processo
Un uomo è stato condannato a 11 anni di carcere per abusi sessuali sulle sue figlie minorenni. La moglie, anch’essa imputata, è deceduta durante il processo.
Un uomo è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver abusato sessualmente delle figlie minorenni. La mamma, imputata nel processo, è morta durante il procedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NON DIFESE LE FIGLIE DA ABUSI, CONDANNATO A 11 ANNI
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È stato condannato a 11 anni di reclusione l'uomo accusato di aver abusato sessualmente delle figlie quando erano minorenni. Nel procedimento era coinvolta anche la madre delle bambine, morta durante il processo. facebook
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