Condannato a 4 anni e 8 mesi Paolo Matteucci | l'ex allenatore a processo per abusi su atlete minorenni

Un ex allenatore di una squadra di basket femminile è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere in primo grado. La condanna riguarda accuse di violenza sessuale su atlete minorenni. L'uomo era stato portato davanti al tribunale per il procedimento penale relativo a questi fatti. La sentenza è stata emessa dopo il processo che si è svolto nelle ultime settimane.

L'ex allenatore della squadra di basket femminile di Ncp Rieti è stato condannato in primo grando a 4 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale. Avrebbe abusato di tre atlete minorenni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Abusi sessuali su sette alunne minorenni: condannato ad 11 anni il maestro di musicaMilano, 5 febbraio – Una pena che alla fine si è rivelata più alta di quella richiesta dal pm. Don Samuele Marelli a processo per abusi su 4 minorenni, respinto il patteggiamento a 2 anni: “Troppo poco”Il gup del Tribunale di Monza ha respinto il patteggiamento a 2 anni, con sospensione condizionale, per don Samuele Marelli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violenza sessuale su tre minorenni: l'allenatore Paolo Matteucci condannato a 4 anni e 8 mesi; Vallo Dell Lucania, muore dopo un intervento: salma e cartelle sequestrate; Camion bloccato in centro, traffico paralizzato per 20 minuti; Prima: Cantalice corsaro torna in vetta, Montopoli e Real Teverina vincono i derby in trasferta, pari a Ginestra. I commenti. Condannato a 4 anni e otto mesi Paolo Matteucci, ex coach della Npc RietiDopo l'arresto lo scorso anno arriva la condanna con rito abbreviato per l'ex allenatore della femminile di basket ... rainews.it Violenza sessuale su tre minorenni: l'allenatore Paolo Matteucci condannato a 4 anni e 8 mesiRIETI - Condannato in primo grado per violenza sessuale a 4 anni e 8 mesi di reclusione. È la sentenza comminata, al termine del rito abbreviato, arrivata ieri per Paolo Matteucci, ... ilmattino.it