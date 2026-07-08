Un’anziana di Porto Recanati è stata avvicinata per strada da una donna che si è finta amichevole, abbracciandola. Durante l’atto, la donna ha sottratto una collana in oro dal collo dell’anziana senza che questa se ne accorgesse. L’episodio è avvenuto in pochi secondi e non ci sono stati segni di colluttazione. La vittima si è resa conto del furto solo successivamente.

Si è avvicinata a un’anziana di Porto Recanati incrociata per strada e con una scusa l’ha abbracciata, riuscendo in pochi istanti a sfilarle dal collo una preziosa collana in oro senza che lei si accorgesse di nulla. Ma alla fine, grazie alla immagini del sistema di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la presunta responsabile del colpo. Si tratta di una 28enne di origine spagnola, senza fissa dimora e già con precedenti di polizia, che ora è stata denunciata per il reato di furto con destrezza. A indagare sulla vicenda sono stati i carabinieri della caserma di Porto Recanati. L’episodio risale alla fine di giugno. Di prima mattina una pensionata di 81 anni, vedova e residente in città, stava percorrendo a piedi la via di casa sua, quando è stata avvicinata dalla giovane donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbraccia un’anziana e le ruba la collana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli chiede un passaggio, lo abbraccia e gli ruba una collana da oltre 2mila euro: arrestata 55enneNella serata di giovedì, i carabinieri di Lissone hanno arrestato una donna di 55 anni dopo averla sorpresa in flagranza di reato.

Getta addosso a una 95enne l’amuchina e le ruba la collana: arrestata a FirenzeUna donna di 41 anni è stata arrestata dalla polizia a Firenze dopo aver gettato addosso a una donna di 95 anni dell’amuchina e averle sottratto una...

Temi più discussi: Abbraccia un’anziana e le ruba la collana; Rovereto, abbraccia un'anziana al parco e le ruba la collana; Abbraccia un’anziana a Porto Recanati e le sfila la collana: ladra identificata dai carabinieri, è una giovane spagnola; La abbraccia e le sfila la collana: denunciata una 28enne.

Rovereto, abbraccia un'anziana al parco e le ruba la collana. L'episodio nella zona del Brione. La ladra, una giovane forse dell'est Europa, dopo il furto è riuscita a dileguarsi. Indagano i carabinieri x.com

Abbraccia un’anziana a Porto Recanati e le sfila la collana: ladra identificata dai carabinieri, è una giovane spagnolaPORTO RECANATI - I carabinieri della stazione di Porto Recanati, a conclusione di un’accurata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura ... corriereadriatico.it

Suggerimenti per un club del libro per coetanei di età superiore a 79 anni reddit

Rovereto, abbraccia un'anziana al parco e le ruba la collanaL'episodio nella zona del Brione. La ladra, una giovane forse dell'est Europa, dopo il furto è riuscita a dileguarsi. Indagano i carabinieri ... rainews.it