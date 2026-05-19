Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla polizia a Firenze dopo aver gettato addosso a una donna di 95 anni dell’amuchina e averle sottratto una collana. L’episodio è avvenuto nella zona di via Paisiello. La vittima, che si trovava a passeggio, è rimasta ferita e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno individuato e fermato la sospettata poco dopo. La donna arrestata è stata portata in commissariato.

FIRENZE – Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver rubato una collana a un’anziana di 95 anni nella zona di via Paisiello a Firenze. Decisivo l’intervento di un poliziotto della squadra mobile fuori servizio, che ha assistito alla scena e ha bloccato la donna pochi istanti dopo il furto. Secondo quanto ricostruito, l’agente avrebbe notato la 41enne aggirarsi vicino a due anziani appena salutatisi per strada. Riconoscendola come persona già nota per reati contro il patrimonio, avrebbe iniziato a seguirne i movimenti. Poco dopo la donna avrebbe utilizzato un contenitore di amuchina per sporcare la testa e il collo della 95enne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Getta addosso a una 95enne l’amuchina e le ruba la collana: arrestata a Firenze

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