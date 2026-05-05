Gli chiede un passaggio lo abbraccia e gli ruba una collana da oltre 2mila euro | arrestata 55enne

Nella serata di giovedì, i carabinieri di Lissone hanno arrestato una donna di 55 anni dopo averla sorpresa in flagranza di reato. La donna aveva chiesto un passaggio a un uomo e, dopo averlo abbracciato, gli aveva sottratto una collana d’oro del valore di oltre 2.000 euro. L’arresto è stato effettuato immediatamente sul luogo dell’intervento.

Prima gli ha chiesto un passaggio e poi gli ha rubato la collana d'oro che aveva al collo. È quanto accaduto nella serata di giovedì sera quando i carabinieri di Lissone sono intervenuti per arrestare una 55enne colta in flagranza di reato.Il fattoSecondo quanto ricostruito dai militari, il fatto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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