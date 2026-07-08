A2A ha presentato il Bilancio di sostenibilità territoriale 2025, che stima un valore di circa 891 milioni di euro generato nella provincia del Bresciano. La cifra include stipendi, investimenti, imposte, forniture e contributi, e rappresenta un aumento del 63% rispetto all’anno precedente. La presentazione è avvenuta alla presenza del presidente e dell’amministratore delegato dell’azienda.

Il Bilancio di sostenibilità territoriale 2025 di A2A, presentato dal presidente Roberto Tasca e dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini, quantifica in 891 milioni di euro il valore generato a livello provinciale tra stipendi, investimenti, imposte, forniture e contributi, con un incremento del 63% rispetto al 2024. Dati che, va ricordato, provengono dal documento con cui il Gruppo rendiconta il proprio impatto economico, sociale e ambientale sul territorio. A sostenere il risultato sono soprattutto gli investimenti, saliti a 301 milioni di euro (+5%), e gli acquisti dalle imprese locali. Gli ordini ai fornitori hanno raggiunto i 614 milioni di euro, coinvolgendo 336 aziende bresciane, in larga parte micro e piccole imprese. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - A2A genera un valore nel Bresciano che si avvicina al miliardo di euro

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