A Wimbledon, oltre alle partite di tennis, è tradizione che gli orologi indossati dai partecipanti e dagli ufficiali siano spesso di un certo marchio, considerato simbolo dell'evento. Negli ultimi anni, questa categoria di orologi ha guadagnato popolarità, diventando quasi un marchio di riconoscimento tra chi prende parte alle competizioni. La presenza di questi orologi è ormai consolidata e rappresenta un elemento distintivo del torneo, associato a uno stile che si ripete stagione dopo stagione.

Negli orologi esiste una categoria che potremmo definire, senza troppo esitazioni, “quelli di Wimbledon ”. Nel senso che da qualche stagione a questa parte il torneo più elegante per antonomasia del calendario tennistico è diventato anche una delle vetrine più autorevoli dell'alta orologeria, dove al polso di campioni, attori e ospiti illustri compaiono alcuni dei segnatempo più iconici e desiderati del momento. Ci sono modelli che raccontano una storia, altri che hanno accompagnato le imprese di leggende dello sport e referenze diventate autentici simboli di stile. Poi ci sono le novità, gli esemplari inediti e quei dettagli che sfuggono a uno sguardo distratto, ma fanno la differenza agli occhi di chi ama davvero gli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - A Wimbledon, oltre al tennis, c'è un'altra certezza: gli orologi

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