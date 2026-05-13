Gli orologi più amati dai giocatori agli Internazionali di tennis

Negli ultimi anni, agli Internazionali di tennis a Roma, l’attenzione si sposta anche sugli orologi indossati dai giocatori. Prima si seguiva solo il match, ora si nota anche il modo in cui i campioni scelgono di mostrare il loro stile attraverso i polsi. Durante le partite al Foro Italico, sono sempre più frequenti gli sguardi rivolti ai segnatempo, che diventano parte integrante dell’immagine dei tennisti.

Ci sono stati anni in cui agli Internazionali di tennis a Roma si guardava il tennis e basta. Oggi, al Foro Italico, succede qualcosa di diverso: si osservano anche i polsi. Perché il torneo che accompagna la corsa verso il Roland Garros è diventato anche una passerella parallela dell’orologeria sportiva contemporanea. Non quella costruita in studio, ma quella che vive tra tunnel d’ingresso, allenamenti serali, conferenze stampa e match point giocati sotto pressione. E non c’è soltanto Jannik Sinner. Anche in un’edizione che ha già visto uscire diversi protagonisti azzurri — da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego — il tennis italiano continua a occupare il centro della scena, tra risultati, attenzione mediatica e presenza estetica.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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