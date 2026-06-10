Tennis Sinner a Wimbledon? Cosa è trapelato dopo gli esami al San Raffaele

Da sportface.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha terminato gli esami medici presso il San Raffaele e da oggi si allena a Montecarlo. Dopo i controlli, il tennista ha ripreso gli allenamenti in vista di Wimbledon.

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Jannik Sinner ha concluso i controlli medici a Milano e da oggi torna ad allenarsi a Montecarlo per preparare al meglio il torneo di Wimbledon. Sinner sta bene. Il numero 1 al mondo della classifica ATP ha passato 2 giorni intensi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si è sottoposto a una serie di esami specialistici coordinati dal professor Alberto Zangrillo. L’obiettivo primario dello staff medico è individuare le cause esatte degli improvvisi cali fisici che hanno condizionato le ultime prestazioni ufficiali del tennista azzurro. Sinner ha accusato un primo malore a metà maggio a Roma durante il match contro Medvedev e un secondo blackout energetico il 28 maggio a Parigi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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A TENSE set of tennis! Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz final set replay.

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