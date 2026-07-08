A San Martino delle Scale si tiene il Festival Organistico, con un concerto anche nella chiesa di San Vito a Monreale. L’evento presenta un programma che spazia dal repertorio sinfonico-corale alle sonorità del canto gregoriano, includendo recital d’organo, musica barocca e una prima assoluta in Sicilia. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari artisti. È prevista la partecipazione di musicisti specializzati in diversi generi e epoche musicali.

Dal grande repertorio sinfonico-corale alle sonorità del canto gregoriano, passando per recital d’organo, musica barocca e una prima assoluta in Sicilia. Per la prima volta il Festival approda anche a Monreale con un concerto dedicato all’organo storico della Chiesa di San Vito. Giunto alla XXXIX edizione, il Festival Organistico di San Martino delle Scale conferma il proprio ruolo tra le più importanti manifestazioni dedicate all’organo del panorama musicale italiano. Nato negli anni Ottanta per valorizzare il patrimonio organario della Basilica Abbaziale Benedettina, il Festival è oggi un punto di riferimento per musicisti, studiosi e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, grazie ad una programmazione che coniuga ricerca, qualità artistica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A San Martino delle Scale il Festival Organistico, concerto anche nella Chiesa di San Vito di Monreale

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