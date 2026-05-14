Nasce a San Martino delle Scale il centro ippico Class Horse aperitivo di inaugurazione e visita guidata

Un nuovo spazio dedicato al mondo equestre e alle famiglie nel cuore di San Martino delle Scale, nel territorio di Monreale, Domenica 17 maggio alle 16.30 si terrà l’inaugurazione del centro ippico "Class Horse", affiliato Fise e Asi. Dalle lezioni di equitazione al trekking, passando per pony. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Girolamo di Giovanni di Camerino (Camerino, fl.1449-1473) - Madonna Enthroned with Child, detail, 1473, San Martino vescovo, Monte San Martino, Macerata. #antoniolavecchiasartfulvision x.com