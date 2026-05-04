Primavera all' abbazia di San Martino delle Scale | nel weekend visite guidate e degustazioni

Durante il fine settimana, l'abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte ai visitatori, offrendo visite guidate e degustazioni. Fondata nel 1347 dall'abate Angelo Sinisio, questa chiesa ha una storia che secondo alcune tradizioni risale al sesto secolo, ai tempi di Papa Gregorio Magno. Le attività programmate permettono di scoprire l'architettura e i tesori artistici del complesso religioso, in un periodo di rinascita primaverile.

Fondata nel 1347 dall'abate Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo, ai tempi di Papa Gregorio Magno, l'abbazia di San Martino delle Scale ha una storia meravigliosa da raccontare. Porte aperte alle visite guidate sabato 9 (ore 17) e domenica 10 maggio (ore 11 e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate con degustazioni in abbaziaCon l'arrivo della primavera è ancora più bello visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Festa della Liberazione tra degustazioni e visite guidate: porte aperte in abbazia a San Martino delle ScaleAnche il weekend del 25 aprile sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incontri e trekking alla scoperta di San Martino al Cimino: tutti gli eventi; Eventi di Domenica 26 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; 3 sentieri primaverili in Lombardia da non perdere. La Festa della Mamma a San Martino delle Scale: weekend di visite e degustazioniUn’opportunità speciale per vivere un fine settimana all’insegna di storia, spiritualità e sapori autentici e festeggiare ... balarm.it Un nuovo museo etnografico all'abbazia di San Martino delle ScaleLe radici tornano a fiorire, con un patrimonio fatto di oggetti, gesti e storie che merita di essere tramandato e che verrà svelato agli occhi delle persone domenica 26 aprile alle ore 16:00, presso l ... guidasicilia.it Incidente in moto a San Martino, la vittima è un palermitano di 61 anni ️ https://cityne.ws/Q7RQF - facebook.com facebook