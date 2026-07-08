A Roma si è svolto il convegno dedicato alla Xylella fastidiosa, un batterio che ha causato gravi danni nel settore olivicolo pugliese. L'incontro ha analizzato le strategie di ricerca e innovazione adottate per affrontare la crisi, evidenziando come progetti mirati possano contribuire a trasformare l’emergenza in un’opportunità di rinnovamento nel settore agricolo.

ROMA – La Xylella fastidiosa ha rappresentato una piaga per il settore olivicolo pugliese. Tuttavia, è la prova che progetti di ricerca e sviluppo mirati possono trasformare un’emergenza fitosanitaria in un’opportunità di rinnovamento. Per fare il punto sulla situazione, Confagricoltura ha promosso e ospitato il convegno dal titolo “Xylella fastidiosa. Resilienza, ricerca e innovazione in agricoltura”, patrocinato dal Conaf – Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Rappresentanti delle istituzioni e della ricerca si sono riuniti oggi a Palazzo della Valle per fornire un aggiornamento qualificato sulla problematica della Xylella fastidiosa nel settore dell’olio d’oliva, e hanno ascoltato la preziosa testimonianza delle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - A Roma il convegno “Xylella fastidiosa. Resilienza, ricerca e innovazione in agricoltura”

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Xylella fastidiosa – resilienza, ricerca e innovazione in agricoltura

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