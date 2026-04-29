Dal palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo, uno dei teatri lirici più maestosi d’Europa, Rai Cultura porta in prima serata Siamo Danza, un gala che non assomiglia a niente di già visto. Appuntamento stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Quindici étoile dai più grandi teatri del mondo, le voci di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi e molti altri, la comicità affilata di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, e un filo narrativo tenuto insieme da Giuseppe Fiorello. L’idea che attraversa tutto, dichiarata già nel titolo, è semplice e potente insieme: la danza non è qualcosa che si fa. È qualcosa che si è.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il balletto in prima serata su Rai 1: 15 étoile, musica, star da tutto il mondo e sorprese per "Siamo danza" con Eleonora Abbagnato e tantissimi ospiti

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