Tutto pronto per il Premio Virginia Musto | due giorni a tutta danza
Il Premio Virginia Musto-Città di Aversa si svolgerà tra due giorni, dedicato alla danza giovanile. La manifestazione, alla sua quinta edizione nel 2026, si svolge nella regione campana e rappresenta uno degli eventi più importanti nel settore della danza per i giovani. La manifestazione si svolge in due giornate e coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla zona.
Torna il Premio Virginia Musto-Città di Aversa, che nel 2026 raggiunge il traguardo della sua quinta edizione confermandosi tra gli appuntamenti più significativi dedicati alla danza giovanile nel territorio campano.Promosso dall’associazione “Virginia Vita”, fondata da Paolo Musto e Annamaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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