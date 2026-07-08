A Milano arriva la Notte Rosa | street food musica anni ’90 e mercatini vintage e si entra gratis

Da funweek.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si terrà una Notte Rosa con musica, street food, atmosfere anni ’90 e mercatini vintage. L’evento sarà gratuito e coinvolgerà diverse zone della città, offrendo intrattenimento e opportunità di shopping. Non sono previste limitazioni di accesso e l’evento durerà fino a tarda notte. La manifestazione si svolgerà in più punti, con spettacoli e stand aperti al pubblico.

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Milano si prepara ad accendere una nuova Notte Rosa fatta di musica, cibo da strada, atmosfere anni ’90 e shopping vintage. Un appuntamento gratuito nel quale si mescolano nostalgia pop e voglia d’estate, pensato per chi cerca una serata leggera senza troppe formalità: si mangia, si balla, si curiosa tra bancarelle e si ritrova quel clima da festa collettiva che in città funziona sempre. Ma dove vedremo la Notte Rosa? E come possiamo partecipare a questo evento? Arriva la Notte Rosa di Milano: tre giorni all’Idroscalo tra dj set e nostalgia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Notte Rosa arriva all’Idroscalo di Milano dal 10 al 12 luglio, con un programma distribuito su tre giornate a ingresso completamente gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it

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