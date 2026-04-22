Via Piave in Festa | mercatini handmade vintage e antiquariato musica con dj Ringo street food

Domenica 26 aprile 2026 si svolgerà a Mestre l’edizione di quest’anno di “Via Piave in Festa”, organizzata dal Comune di Venezia e Vela Spa nell’ambito della rassegna “Le Città in Festa”. La manifestazione proporrà mercatini con prodotti handmade, vintage e antiquariato, musica con DJ Ringo e stand di street food lungo via Piave. L’evento coinvolge diverse attività commerciali e intrattenimento per i visitatori.

Domenica 26 aprile 2026 torna a Mestre “Via Piave in Festa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa all’interno della rassegna “Le Città in Festa”. Dalle 10:00 alle 20:00, via Piave si trasformerà in una grande area pedonale dedicata a musica, intrattenimento e street food.Per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il lungomare diventa un grande palcoscenico con "Beat Fest": in arrivo musica, street food e mercatini“Vogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Via Piave in Festa + (Plus) torna a Mestre con due appuntamenti primaverili; Musica, mostre, sport e spiritualità. Torna la Festa di Santa Valeria; I comitati lanciano la grande marcia a Mestre per il 25 aprile; Festa del podismo. La carica dei 4500 colora il centro . E brilla la Medicea. Via Piave, la festa è un flop. I commercianti disertano: «Evento da rivedere»MESTRE - Mancava solo che dagli altoparlanti facessero sentire Canzone per te di Sergio Endrigo, con quell'attacco struggente La festa appena cominciata, è già finita..., che dice già tutto. ilgazzettino.it «Via Piave, negozi aperti ed eventi per la rinascita»MESTRE (VENEZIA) - Via Piave torna a giocare la sua scommessa per cercare di riconquistare al degrado la zona e restituirla ai cittadini. Due iniziative di matrice opposta, una del Gruppo ... ilgazzettino.it Controlli rafforzati a Mestre e in via Piave, la sicurezza resta una priorità. Il prefetto conferma la linea dura dopo risse, atti vandalici e segnalazioni dei residenti. Parola d’ordine: prevenire degrado e violenza - facebook.com facebook #MESTRE Sono partiti i lavori di riqualificazione dei giardini di via Piave! Un intervento da oltre 300 mila euro che prevede una nuova area giochi, spazi per lo sport all’aperto, aree per attività ed eventi, nuovi arredi, più verde e la sistemazione delle pavime x.com