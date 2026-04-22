Via Piave in Festa | mercatini handmade vintage e antiquariato musica con dj Ringo street food

Da veneziatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile 2026 si svolgerà a Mestre l’edizione di quest’anno di “Via Piave in Festa”, organizzata dal Comune di Venezia e Vela Spa nell’ambito della rassegna “Le Città in Festa”. La manifestazione proporrà mercatini con prodotti handmade, vintage e antiquariato, musica con DJ Ringo e stand di street food lungo via Piave. L’evento coinvolge diverse attività commerciali e intrattenimento per i visitatori.

Domenica 26 aprile 2026 torna a Mestre “Via Piave in Festa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa all’interno della rassegna “Le Città in Festa”. Dalle 10:00 alle 20:00, via Piave si trasformerà in una grande area pedonale dedicata a musica, intrattenimento e street food.Per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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