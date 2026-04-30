Mercatini street food e musica live | a San Mauro Mare si apre l' evento Be Vintage

Venerdì 1 e sabato 2 maggio a San Mauro Mare, tra piazza Battisti e il lungomare Pascoli si tiene "Be Vintage", la manifestazione che riporta in Italia la cultura vintage.Due giornate ricche di idee, musica live, ospiti, dj set e tanta danza con discipline come l'lindy hop, il boogie woogie, e il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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