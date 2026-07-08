A Gorle va in scena C’ho la scoliosi | un ironico viaggio teatrale tra le inadeguatezze quotidiane

La diciannovesima edizione della rassegna “ A levar l’ombra da terra ” fa tappa a Gorle venerdì 10 luglio 2026 alle ore 21.30. Ad accogliere l’evento sarà il parco della Biblioteca Comunale di via G. Marconi, 5 (in caso di maltempo Auditorium Biblioteca Comunale, via G. Marconi 5). Sul palcoscenico saliranno Marta Bulgherini e Camilla Tagliaferri, protagoniste di “C’HO LA SCOLIOSI Ode all’impossibilità (fisica, giuro!) di tenere la schiena ben dritta”, un testo scritto dalla stessa Bulgherini. La trama ruota attorno all’epopea di una trentenne alle prese con il caos dell’esistenza moderna, costantemente in bilico tra il bisogno di approvazione, le ambizioni personali e la paura di fallire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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