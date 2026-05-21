Asja Lacis la donna cancellata che torna a parlare | viaggio teatrale nella memoria tra silenzi rivoluzioni e teatro della vita

Asja Lacis, figura del teatro e della cultura, torna a farsi ascoltare dopo anni di silenzio. La sua storia, fatta di rivoluzioni e momenti di grande impegno, si intreccia con un percorso che ha portato alla cancellazione della sua memoria pubblica. Lacis ricorda come, per eliminare una persona o un suo contributo, basti coprire il nome, senza bisogno di distruggerlo completamente. La sua voce riprende vita in un viaggio tra ricordi e testimonianze di un passato spesso nascosto.

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