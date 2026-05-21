Asja Lacis la donna cancellata che torna a parlare | viaggio teatrale nella memoria tra silenzi rivoluzioni e teatro della vita
Asja Lacis, figura del teatro e della cultura, torna a farsi ascoltare dopo anni di silenzio. La sua storia, fatta di rivoluzioni e momenti di grande impegno, si intreccia con un percorso che ha portato alla cancellazione della sua memoria pubblica. Lacis ricorda come, per eliminare una persona o un suo contributo, basti coprire il nome, senza bisogno di distruggerlo completamente. La sua voce riprende vita in un viaggio tra ricordi e testimonianze di un passato spesso nascosto.
“Tutto è cominciato da una cancellatura”.“Per cancellare non serve distruggere, ma solo coprire.ed ecco che un nome svanisce, così, come non fosse mai esistito. Per troppo tempo questo nome non è stato pronunciato, ed è quello di Asja Lacis”.Si apre così, in un viaggio drammaturgico, “la storia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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