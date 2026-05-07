Il sogno come ponte tra culture | al Testori va in scena la 34esima edizione di Babele Teatrale
Il Teatro Testori di Forlì ospiterà mercoledì 13 maggio la 34ª edizione di Babele Teatrale, un evento che coinvolge diverse culture attraverso il teatro. L’appuntamento rappresenta un momento di incontro tra spettacoli provenienti da realtà diverse, con l’obiettivo di promuovere il confronto tra lingue e tradizioni. La serata vedrà la partecipazione di compagnie e artisti impegnati in rappresentazioni che esplorano temi legati all’identità e alla comunicazione interculturale.
Il Teatro Testori di Forlì si prepara a diventare, mercoledì 13 maggio, l’epicentro di un esperimento artistico e sociale unico nel suo genere. Con l'apertura delle porte fissata per le ore 19,30 e il sipario previsto per le 20, la città ospiterà la trentaquattresima edizione di “Babele Teatrale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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