Il Triangolo Estivo è visibile nel cielo toscano a luglio, con le sue stelle principali ben riconoscibili. Questa configurazione astronomica si forma grazie alla posizione di tre stelle luminose che compongono un triangolo nel cielo serale. La sua visibilità è favorita dalle condizioni di buona trasparenza atmosferica tipiche di questa stagione. Le notti estive in Toscana offrono così un'occasione per osservare questa formazione celeste senza strumenti ottici sofisticati.

Firenze, 8 luglio 2026 – Anche questo mese riserva tanti spettacoli celesti da ammirare anche dal cielo della Toscana. A dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile triangolo estivo: formato dalle tre stelle particolarmente luminose Vega, Altair e Deneb, accompagnerà gli appassionati del cielo per tutta la stagione, come rileva l'Unione Astrofili Italiani (Uai). Luna protagonista e triangolo estivo. I tre astri fanno parte, in realtà, di tre costellazioni diverse, rispettivamente Lira, Aquila e Cigno, ma la più brillante è Vega, insieme ad Arturo del Bootes. L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro suggestive congiunzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 luglio, occhi all’insù in Toscana: il Triangolo Estivo domina il cielo a luglio

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