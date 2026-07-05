Appena calano le temperature e il cielo si fa più scuro, si può nuovamente ammirare il Triangolo Estivo, un insieme di tre stelle che formano un triangolo quasi perfetto nel cielo orientale. La configurazione si fa visibile da fine giugno, subito dopo il tramonto, quando l’aria si fa più tiepida. Le tre stelle sono riconoscibili e da millenni vengono osservate come un disegno nel cielo, senza modificarsi sostanzialmente nel tempo.

Da fine giugno, appena il sole tramonta e l’aria si fa tiepida, chi alza lo sguardo verso Est può imbattersi in un disegno che l’umanità osserva e racconta da millenni: tre punti di luce che, uniti idealmente da linee invisibili, formano un triangolo quasi perfetto. Non è una costellazione ufficiale, ma un asterismo, cioè una figura che il nostro occhio riconosce nel cielo pur essendo composta da astri che non hanno nulla in comune se non l’apparire vicini da quaggiù. Eppure il Triangolo Estivo resta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per chi ama guardare in alto. Tre stelle lontanissime tra loro, vicinissime nel nostro sguardo. Le tre protagoniste si chiamano Vega, Altair e Deneb, e appartengono rispettivamente alle costellazioni della Lira, dell’Aquila e del Cigno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tre stelle, tre costellazioni, un solo disegno: torna a dominare il cielo il Triangolo Estivo

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