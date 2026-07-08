Il 8 luglio 1982, l’Italia ha disputato la semifinale del Mondiale, vincendo e qualificandosi per la finale al Bernabeu. È l’unica volta in 18 partecipazioni che la nazionale gioca in questa data. Quel giorno ha segnato l’accesso alla finalissima, che ha portato alla conquista del terzo titolo mondiale. La data rimane impressa come un momento di storia, anche se negli archivi si registra che l’Italia ha giocato in questa data solo una volta.

Gli archivi dicono che l'Italia, nei suoi 18 Mondiali, ha giocato solo una volta l'8 di luglio, ma in questa data c'è ugualmente un pezzo di eternità perché coincide con la semifinale del 1982, quella che ci aprirà le porte del Bernabeu, dove gli azzurri vinceranno il terzo titolo mondiale della nostra storia. Protagonista assoluto, ancora e sempre Paolo Rossi, che dopo avere rispedito a casa il Brasile delle stelle, fa lo stesso con la Polonia. Si gioca sempre a Barcellona, ma ci si sposta al Camp Nou. Il sole di Catalunya bacia la squadra di Bearzot, che ormai ha ritrovato fiducia e serenità. Eliminati Maradona e Zico, non può fare paura la Polonia, anche perché si presenta senza il suo giocatore più forte, Boniek, squalificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 8-7-'82. Pablito e un pezzo di eternità

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