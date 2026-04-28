Pellezzano protagonista di un progetto che unisce sport, cultura e inclusione sociale. Si intitola “Pezzo dopo pezzo” il cortometraggio realizzato dai giovani del territorio nell’ambito delle attività promosse dallo Sporting Arechi, in collaborazione con la casa di produzione salernitana Tomato Film. Un’iniziativa che va oltre la semplice pratica sportiva, confermando il ruolo dell’associazione come vero e proprio presidio educativo e sociale, capace di offrire opportunità concrete alle nuove generazioni. Il progetto “F.I.M. – Futuro In Mano”. Il cortometraggio nasce all’interno del progetto “F.I.M. – Futuro In Mano”, finanziato da Sport e Salute S.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Pezzo dopo pezzo”, il cortometraggio dei giovani di Pellezzano

PEZZO DOPO PEZZO - CORTO PRODOTTO DA ASD SPORTING ARECHI E TOMATO FILM - PROGETTO F.I.M.

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