Pezzo dopo pezzo dai giovani di Pellezzano il cortometraggio prodotto da Sporting Arechi e Tomato Film

Un cortometraggio intitolato “Pezzo dopo pezzo”, realizzato dai giovani di Pellezzano con il supporto di Sporting Arechi e Tomato Film, ha portato alla creazione di un’opera che coinvolge i partecipanti in un progetto culturale. La produzione si inserisce in un contesto più ampio che, oltre a sport come calcio, padel e tennis, comprende anche iniziative di formazione, inclusione sociale e opportunità rivolte ai giovani del territorio.

Non soltanto calcio, padel, tennis, attività motorie e promozione sportiva, ma anche cultura, formazione, inclusione sociale e opportunità concrete per i giovani del territorio. È con questo spirito che lo Sporting Arechi conferma ancora una volta il proprio ruolo di presidio educativo e sociale.🔗 Leggi su Salernotoday.it PEZZO DOPO PEZZO - CORTO PRODOTTO DA ASD SPORTING ARECHI E TOMATO FILM - PROGETTO F.I.M. Notizie correlate “Pezzo dopo pezzo”, il cortometraggio dei giovani di PellezzanoPellezzano protagonista di un progetto che unisce sport, cultura e inclusione sociale. Chiude l'ambulatorio di Ortopedia: "Sanità brindisina smantellata pezzo dopo pezzo"La Fp Cgil denuncia il blocco del servzio dell'ospedale "Perrino" per carenza di personale e una gestione "fallimentare" dell'Asl BRINDISI -...