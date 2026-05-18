Negoziati USA-Iran in stallo | Trump torna a minacciare l’Iran

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono attualmente fermi, con le parti che non hanno fatto progressi recenti. In questo scenario, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto le minacce nei confronti dell’Iran, senza offrire nuove proposte o dichiarazioni di apertura. La situazione resta incerta, mentre le tensioni tra le due nazioni continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. Nessuna delle parti ha comunicato modifiche ufficiali alle proprie posizioni, e il dialogo appare bloccato da diversi mesi.

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