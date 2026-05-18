Negoziati USA-Iran in stallo | Trump torna a minacciare l’Iran

Da periodicodaily.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono attualmente fermi, con le parti che non hanno fatto progressi recenti. In questo scenario, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto le minacce nei confronti dell’Iran, senza offrire nuove proposte o dichiarazioni di apertura. La situazione resta incerta, mentre le tensioni tra le due nazioni continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. Nessuna delle parti ha comunicato modifiche ufficiali alle proprie posizioni, e il dialogo appare bloccato da diversi mesi.

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Mentre i negoziati USA-Iran sono in stallo, il presidente americano Donald Trump torna a minacciare l’Iran. “Non resterà nulla dell’Iran se non raggiungerà rapidamente un accordo”, ha detto Trump. Mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in stallo, il presidente americano Donald Trump ha lanciato nuove minacce di annientare l’Iran. “Non resterà nulla dell’Iran se non raggiungerà rapidamente un accordo con gli Stati Uniti”, ha avvertito il Trump su Truth Social. “Per l’Iran, il tempo sta per scadere. Gli iraniani farebbero meglio ad agire in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro”, ha aggiunto. Ancor prima del messaggio di Trump, Teheran aveva lanciato un avvertimento a Washington. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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